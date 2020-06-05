العتبة الحسينية تتبنى انشاء مستشفى في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن تبني العتبة الحسينية المقدسة انشاء مستشفى كرفاني سعة 75 سريرا خاصا بمعالجة مصابي فيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه عقب زيارته الى المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة عبد المهدي الكربلائي ان ” العتبة الحسينية المقدسة تبنت انشاء مستشفى كرفاني في المحافظة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا سعة 75 سريرا “.

ولفت الى ان ” المبادرة تاتي في اطار دعم العتبة الحسينية للقطاع الصحي في ذي قار لمواجهة خطر جائحة كورونا “.