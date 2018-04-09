العبادي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي باستثناء المؤسسات الخدمية والأمنية

(المستقلة)… وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد يوم الخميس المقبل باستثناء المؤسسات الخدمية والأمنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان له تلقته (المستقلة) إن رئيس الوزراء وجه بـ”تعطيل الدوام الرسمي في محافظة بغداد يوم الخميس 12-4-2018 لذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، ويستثنى من ذلك المؤسسات الخدمية والأمنية”.

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الشمري قد اعلن الأحد البدء بتطبيق الخطة العسكرية الخاصة بإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الطائفة الشيعية) التي تبلغ ذروتها الأربعاء المقبل، مؤكدا تقييد حركة السير في العاصمة.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر القيادة وسط بغداد إنه “تقرر صباح غد الاثنين منع دخول سيارات الحمل (الشحن) إلى العاصمة حتى انتهاء زيارة الإمام موسى الكاظم”.

وأوضح أن “الخطة الأمنية الخاصة بإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم بدأت اليوم، ووضعت القوات الأمنية في حالة الإنذار”، مشيرا إلى أن “ثلاثة جسور هي الصرافية والكريعات و14 تموز ستخصص للزائرين فقط”.

وتابع بأنه “تم تطبيق خطة استخبارات كبيرة لتأمين الزيارة”، لافتا إلى انه “تم تحديد يومي 12 و13 من الشهر الجاري لزيارة المسؤولين لمدينة الكاظمية”.

وتتوافد سنويا الحشود على منطقة الكاظمية، شمال العاصمة بغداد، التي تكتظ بآلاف الزوار المتشحين بالسواد وهم يأتون من مناطق مختلفة في العراق سيرا على الأقدام وتبلغ الزيارة ذروتها الأربعاء المقبل.

وموسى الكاظم هو سابع الأئمة لدى الشيعة الاثني عشرية، ولد في منطقة تعرف بالأبواء بين مكة والمدينة المنورة، وتوفي في الـ25 من شهر رجب عام 799 ميلادية في سجن السندي ابن شائك حيث كان يعتقل في بغداد، وله ضريح في منطقة الكاظمية.(النهاية)