العبادي يوافق على مقررات منح حقوق وامتيازات الشهداء والجرحى والمفقودين

(المستقلة)..وافق رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي واستنادا لصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة على اعتبار حالات الوفاة خلال الخدمة ومن جرائها في ساحة العمليات العسكرية والعمل او بسببه استشهادا.

وحصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على محضر قرارات وتوصيات لجنتي الشهداء والجرحى التي تضمنت قرارات عديدة وتوصيات تفصيلية لتنفيذها.

ووافق ايضا على تفعيل العمل بمنح المتطوع رتبة ضابط او رتبة أعلى من رتبته على حالات الاستشهاد والجريح بنسبة ١٠٠٪‏ باعتبارها حالات بطولية مشرقة لقوات الجيش والامن الداخلي وتوفيق العمل بتلك المواد لمقاتلي هيئة الحشد الشعبي.

وتمت الموافقة على ترويج معاملات منتسبي هيئة الحشد الشعبي المسجلة وفياتهم وارسالها الى هيئة التقاعد الوطنية للنظر بمنحهم الرواتب التقاعدية وفق القانون.

كما تمت الموافقة على تشكيل اللجنة الثلاثية وفق قانون هيئة الحشد الشعبي وقانون تعويض المتضررين لمتابعة انجاز المعاملات التقاعدية للشهداء والجرحى وحصر جهة متابعة منح امتيازات ذوي الشهداء ( قطعة الارض ومقاعد الحج والدراسة والاوسمة ) بمؤسسة الشهداء.

وتمت الموافقة على ان تباشر وزارتا الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي بترويج معاملات المفقودين والمخطوفين بغية منحهم الرواتب التقاعدية.

كما حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على ان تباشر دائرة التقاعد العسكري في وزارة الدفاع الخاصة بشهداء الحشد الشعبي غير المسجلين بترويج معاملاتهم التقاعدية.

وتمت الموافقة ايضا على تفعيل العمل بقانون تقاعد قوى الامن الداخلي والفقرة الخاصة بتأسيس جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومنحهم الهويات وتوثيق احصائياتهم وتوفير احتياجاتهم.