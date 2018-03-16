العبادي يهنيء العراقيين بمناسبة رفع الحظر عن الملاعب

(المستقلة)… هنأ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وقال العبادي في بيان له تلقته (المستقلة) “نهنيء الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية”، مبينا ان “ذلك جاء نتيجة للاستقرار الامني وللنجاحات التي يحققها العراق في جميع الميادين وجهود المخلصين”.

ودعا العبادي الى “الاستمرار باستكمال جميع الاجراءات حتى يتم رفع الحظر بشكل كلي”.

وكان رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو، قد أعلن خلال جلسة “فيفا”، اليوم الجمعة، عن رفع الحظر عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل، مؤكداً أن الاتحاد الآسيوي سيعلن رسمياً قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية.(النهاية)