العبادي يهنئ عمال العراق بعيدهم العالمي

(المستقلة).. هنأ رئيس الوزراء حيدر العبادي عمال العراق بعيدهم العالمي الذي يصادف اليوم الاول من ايار.

وقال العبادي في بيان صادر عن مكتبه ان عيد العمال العالمي “يمثل مناسبة سعيدة نفتخر بها جميعا اذ نستذكر من خلالها ما قدمته الايدي العراقية العاملة وما تقدمه من جهد في عملية التنمية والبناء”.

واشار الى ان العراق مقبل على مرحلة “تستدعي شحذ الهمم لإعمار واطلاق المشاريع بمدننا الكريمة في جميع المحافظات بعد القضاء على الارهاب الذي اراد قتل الحياة وايقاف عجلة التنمية في بلدنا العزيز”.

وأكد ما وعد به سابقا “بتوفير فرص عمل كبيرة لابنائنا كي يلتحقوا بركب المساهمين في عملية البناء والإعمار بعد ان تُوّجت تضحيات العراقيين بالنصر الذي هيأ الامن والاستقرار وفتح آفاق الاستثمار لنعيد لبلدنا ألقه ومكانته الحقيقية ويكون بمصافّ الدول المتقدمة “