العبادي يقدم “رؤية حل” من ست نقاط تخص تشكيل الحكومة

( المستقلة) … قدم رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي ما وصفها بـ”رؤية للحل” للاوضاع الحالية، تتضمن تشكيل حكومة مستقلة باشراك الناشطين، ولجان اشراف مشتركة.

وقال العبادي في بيان، “نطالب جميع الاطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من ازمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيدا عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات. ولتجاوز ازمة الثقة وفراغ السلطة، وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية، نطرح المبادرة التالية:

1. يكلّف فخامة رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفوءة وقوية لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما.

2. تشكيل حكومة مصغرة لادارة المرحلة الانتقالية على ان لا يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها المسؤولية.

3. مهام الحكومة الاساس هي اجراء انتخابات مبكرة نزيهة بشراكة اليونامي وبتاريخ اقصاه 2020/12/31، وضبط الامن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الامن الى العدالة، وحياد القرار الوطني.

4. الزام رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة الحزبية المقيتة مع الحفاظ على تمثيل التنوع المجتمعي الوطني .

5. اشراك الكفاءات المهنية ومن الناشطين بالحكومة، وتعيين مستشارا لرئيس الوزراء لشؤون المطالب الجماهيرية ، لضمان اشراك الجمهور بادارة المرحلة الانتقالية.

6. تشكيل لجان خاصة (ثلاثية الاطراف) من الحكومة واليونامي والمتظاهرين، للاشراف على المهام التالية: اجراء الانتخابات، لجان التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين وقوات الامن، واعادة بسط الامن بالمحافظات العراقية.( النهاية)