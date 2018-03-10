العبادي يفتتح مؤتمر ومعرض الأمن والدفاع الدولي السابع

(المستقلة)..افتتح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي مؤتمر ومعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية الدولي في دورته السابعة، تحت شعار ( بوحدتنا انتصرنا .. للبناء توجهنا).

واجرى العبادي جولة في المعرض الذي شارك فيه عدد كبير من الدول والشركات العالمية، اضافة الى الشركات الوطنية.

وأكد في كلمة القاها في المؤتمر ضرورة حصر السلاح بيد الدولة و”الذي يعد حماية للمواطن”، مبينا ان “تطوير قدرات البلد التسليحية هو لتوفير الأمن الذي نحتاجه للاستثمار والبناء والإعمار وتوفير فرص العمل”.

وحيا العبادي وبارك “لصناع النصر والابطال الذين ضحوا من الشهداء والجرحى ومن قاتل وصمد وحقق الانتصارات والأمن والاستقرار الذي لم يرَه المواطنون منذ فترة طويلة وبدأوا الآن يشعرون به”.

وقال “ان الابطال المقاتلين اجتمعوا على كلمة واحدة هي حماية المواطنين وتوفير الأمن وتحرير الارض، ومن واجبنا دعمهم للاستمرار بمهمتهم لان الارهاب فكر منحرف تجتمع حوله خلايا ويجب ان نكون على اهبة الاستعداد”.

وشدد العبادي على ضرورة تشجيع المنحى الوطني في مجال السلاح والتكنلوجيا، مبينا “ان العراق له احتياجات خاصة لأمنه ونمتلك خبرات في مجال محاربة الارهاب والقضاء عليه”.

واشار الى ان “العراق حاليا في مقدمة الدول التي تحارب الارهاب”، داعيا للاستفادة من الطاقات الوطنية الهائلة لتطوير قدرتنا للمنظومة التسليحية وحماية المواطنين وتنمية الطاقات المحلية لدينا.

وبيّن ” اننا مثلما حققنا الانتصار الكبير على داعش والذي وصفه العالم بالمعجزة فاننا سننتصر في التنمية الاقتصادية والبناء والإعمار وتوفير الخدمات والاستثمار وتوفير فرص العمل، وسيكون ذلك قريبا ولكن يتطلب ان نتوحد ونترك الخلافات”.