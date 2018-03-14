العبادي يفتتح الجسر ( العتيق) في الموصل ويلتقي رؤساء الوحدات الادارية

(المستقلة)..افتتح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الجسر القديم ( العتيق) في مدينة الموصل وسط احتفال كبير اقامه اهالي الموصل.

وقال العبادي ان الجسر اعيد تشييده بايادي عراقية 100 بالمئة وخلال فترة قياسية، مبينا ان “الدواعش ارادوا تدمير كل شيء ولكننا انتصرنا عليهم وسنعمر ماهدموه “.

واضاف: ابشر اهالي نينوى بأن الإعمار يسير على قدم وساق واعادة الاستقرار الى المحافظة مستمرة.

من جانب آخر عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع مدراء الوحدات الادارية والخدمية في محافظة نينوى بحضور المحافظ.

وناقش العبادي مع مدراء الوحدات الادارية والخدمية توفير الخدمات لابناء محافظة نينوى وتذليل العقبات امام المشاريع.

واكد ان “الانتصار تحقق واعادة الاستقرار الى محافظة نينوى تمت رغم قلة الايرادات، مشيرا الى ان الجهود الوطنية مهمة جدا وقامت بإعادة الجسر العتيق للخدمة”.

واضاف “اشد على ايدي العاملين في المحافظة للعمل بشكل جدي لإعمار المحافظة وتقديم الخدمات لأهلها”.

الى ذلك قال العبادي لدى حضوره المؤتمر الموسع لإشاعة اجواء التعايش السلمي بين اهالي سهل نينوى “اننا مثلما حققنا الانتصار على عصابات داعش الارهابية بتوحدنا سنحقق الانتصار في البناء والإعمار، مبينا ان الاجتماع في سهل نينوى يمثل نجاحا وانتصارا “.

وأشار الى ان اهالي نينوى يقفون حاليا ويتوحدون لإعمار محافظتهم وافشال مخططات تمزيق مجتمع نينوى .

واضاف ” ان العراق اصبح اكثر قوة والتحاما، مبينا ان العراقيين ومن جميع المحافظات قدموا التضحيات من اجل تحرير هذه الارض الطيبة واثبتوا قوة ارادتهم وحققنا الانتصار على داعش” .

وذكر العبادي ان عملية الاستقرار والإعمار في الساحل الايسر بدأت بالرغم من ان المعارك مع عصابات داعش كانت في الجانب الايمن.

وبيّن ان العالم توقع ان العراق انتهى بعد احتلال داعش لعدد من المحافظات ولكننا اثبتنا اننا باقون والعراق بخير والعالم اصبح يفتخر ويشيد بما حققه العراقيون .

وتابع الدكتور اننا اليوم يجب ان ننبذ الطائفية والعنصرية اللتين تمثلان خطراً على العراق.