العبادي يعلن عن تنفيذ المقاتلات العراقية ضربات ضد داعش داخل سوريا

(المستقلة)… اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يوم الخميس عن تنفيذ المقاتلات العراقية الحربية ضربات جوية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية.

وقال المكتب في بيان له اليوم انه بناءً على اوامر العبادي فقد نفذت القوات الجوية اليوم الخميس ضربات جوية مميتة ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا من جهة حدود العراق.

وأوضح البيان ان “تنفيذ ضربات ضد ع داعش في الاراضي السورية هو لوجود خطر من التنظيم على الاراضي العراقية”.

وتابع البيان ان “هذه الضربات ستساعد في تسريع القضاء على داعش في المنطقة بعد ان قضينا عليها عسكريا في العراق”.(النهاية)