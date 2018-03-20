العبادي يعلن اطلاق التخصيصات للمحافظات ويحذر كتلاً “فاشلة” من تحريك الشارع

(المستقلة)… أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء اطلاق التخصيصات المالية لكل المحافظات، محذرا من قيام عناصر داعش بالقيام بأعمال ارهابية مع قرب موعد الانتخابات.

وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي “أطلقنا التخصيصات المالية لكل المحافظات”.

واضاف ان “الدواعش يحاولون القيام بأعمال ارهابية وخاصة مع قرب الانتخابات” ، مشيرا إلى ان “كتلاً سياسية فشلت سابقاً، تعمل على تأجيج الشارع بذريعة نقص الخدمات”.

فيما حذر رئيس الوزراء من محاولة “داعش” القيام بأعمال ارهابية مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية، فيما عد كل مَنْ يدعو الى مقاطعة الانتخابات بأنه يحاول “الاستئثار بالسلطة”.

وقال العبادي إن “رفع الحظر دليل وقوف العالم مع العراق”، لافتا الى أن “الدواعش يحاولون القيام باعمال ارهابية وخاصة مع قرب الانتخابات”.

واكد العبادي، أن “تدخل اي جهة خارجية في الانتخابات مرفوض”، مشددا أن “مَنْ يدعو لمقاطعة الانتخابات يحاول الاستئثار بالسلطة”.(النهاية)