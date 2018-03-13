العبادي يعلن إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية

(المستقلة)… أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وبموجب صلاحياته الدستورية، اعادة افتتاح مطاري اربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية في اقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارين المذكورين.

واكد العبادي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم خلال لقائه مع ضباط وزارة الداخلية العاملين في مطارات إقليم كردستان العراق، توقيعه أمرا ديوانيا بعد استجابة السلطات المحلية في اقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية الى المطارين المذكورين حسب الدستور، حرصا على تسهيل سفر المواطنين من خلال مطاري اربيل والسليمانية الدوليين ، واستحداث مديرية الحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية .

وأضاف العبادي أنه سيتم ربط منظومة التحقق (البايسز) الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الاخرى وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري اربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية بحسب القانون .

واوضح رئيس مجلس الوزراء ان هناك العديد من الفقرات في الامر الديواني التي وضعناها حرصا منا على حقوق ومصالح المواطنين في اقليم كردستان والعراقيين جميعا .

وبين العبادي أنه سيتم كذلك تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الاقليم ومنافذه، والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية، تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز والاقليم وترفع تقاريرها الى القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله.

