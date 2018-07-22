العبادي يطلب من المحكمة الاتحادية ايقاف العمل بقانون امتيازات النواب

(المستقلة) … طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، من المحكمة الاتحادية ايقاف العمل بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله ويطلب من المحكمة ايقاف العمل به”.

وكشف الخبير القانوني حيدر الصوفي، في وقت سابق اليوم الاحد، عن تقديم العبادي طعنا بمواد في قانون مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية تمنح النواب “امتيازات مالية كبيرة”، مبينا لأـ السومرية نيوز، أنه أصبح بإمكان النائب الآن الحصول على راتب تقاعدي حتى لو كانت خدمته “يوم واحد فقط”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اعلن، الجمعة (20 تموز 2018)، رفضه لقانون امتيازات النواب الذي اقره البرلمان، وفيما اكد تقديم طعن به، اشار الى ان القانون فيه تبعات مالية.

وكشف الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء (18 تموز 2018) عن تشريع مجلس النواب لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين، لافتا الى ان البرلمان تولى تشريع القانون قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨.