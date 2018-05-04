العبادي يصدر بيانا بشان موقف المرجعية من الانتخابات

(المستقلة)… أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي بيانا صحفيا بشأن موقف المرجعية الدينية العليا من الانتخابات النيابية المقبلة، معلنا تأييده الكامل لها، فيما دعا الى المشاركة الواسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح.

وقال العبادي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة أننا “نعرب عن تأييدنا التام لموقف وتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة السيد علي السيستاني حفظه الله التي تضمنتها خطبة صلاة الجمعة لهذا اليوم ، هذا المنبر الذي انطلقت منه المواقف التي حفظت وحدة العراق ومصالح شعبه وفتوى الجهاد الكفائي التأريخية”.

واضاف العبادي “نشير بوجه الخصوص الى دعوة المشاركة الواسعة في الانتخابات والاختيار الصحيح”، مؤكدا على “الاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء القوائم ولاسيما من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة لتفادي الوقوع في شباك المخادعين والفاسدين من المجربين وغير المجربين”.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة “اختيار العراقيين بممثليهم بشكل صحيح وتفادي تكرار التجارب الفاشلة السابقة والسير قدما نحو مستقبل مشرق لبناء عراق مستقر ومزدهر لامكان فيه للارهاب والفساد والتمييز والطائفية”.

وكانت خطبة صلاة الجمعة اليوم الجمعة في الصحن الحسيني في كربلاء أتلاه ممثل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي حيث حذر من اعادة انتخاب الفاشلين والفاسدين سواء كانوا مجربين او غير مجربين، وأكد وقوف المرجعية على مسافة واحدة من الجميع مع ترك خيار الاشتراك بالانتخابات من عدمه الى الناخب نفسه على أن يتحمل مسؤولية قراره.(النهاية)