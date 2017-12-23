العبادي يشدد على ضرورة القضاء على المحسوبية والمنسوبية في الأجهزة الأمنية

(المستقلة)..اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان امام الحكومة العراقية مهمة فرض الاستقرار في المناطق المحررة، فيما شدد على ضرورة القضاء على المحسوبية والمنسبوبية في الاجهزة الامنية.

وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الاول لجهاز الأمن الوطني وتابعتها (المستقلة) اليوم إن “الانتصار على داعش تحقق بوحدة العراقيين ويجب الحفاظ عليه”، لافتا الى ان “المواطنين قاعدة رصينة لدعم اي جهاز امني او استخباري”.

واضاف العبادي، ان “العدو الداعشي يمتلك فكرا منحرفا وايديولوجية خطيرة يجب مكافحتها”، مشيرا الى ان “امامنا مهمة فرض الاستقرار في المناطق المحررة ويجب توفير الامن والخدمات فيها”.

وقال العبادي ان الدولة “لا تحتاج الى اعداد كبيرة من العناصر الاستخبارية وانما عناصر مهنية كفوءة”.

وشدد العبادي في كلمته على ان “محاربة الفساد عنصر اساسي في عمل الاجهزة الامنية” .(النهاية)