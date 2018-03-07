العبادي يشدد على دور المرأة في البناء والإعمار والقيادة

(المستقلة)..شدد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على اهمية ان تلعب المرأة دوراً اساسياً في البناء والإعمار والتصدي والقيادة.

وقال العبادي ان عصابات داعش الارهابية حاولت دفع المرأة للعزلة والعبودية وقتل الحياة ولكن المرأة اثبتت أنها اقوى من الطغاة.

وبارك في كلمة القاها لدى حضوره الاحتفالية المركزية ليوم المرأة العالمي واطلاق التقرير الحكومي لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1325، المرأة العراقية بيوم المرأة العالمي، مبينا أن المرأة العراقية قد اثبتت في هذه الظروف بأنها المجاهدة والمضحية والبناءة والمتصدية .

واضاف ان المشروع الداعشي قد فشل في العراق وهناك مجتمعات تريد للمرأة ادواراً ثانوية، ولكنها متساوية مع الرجل ونريدها ان تلعب دوراً اساسياً في البناء والإعمار والتصدي وان تكون مشاركتها حقيقية بعدما كان دورها اساسياً في التصدي للارهاب ودافعاً اساسياً للرجل.

وتابع “اننا نريد بناء عراق قوي وان تعود بغداد مصدراً للعطاء “.

انتقد العبادي المضايقات التي تتعرض لها المرأة، مؤكدا احقيتها في البناء والعمل وان يكون لها درجة كبيرة من الاحترام والتقدير وان يساندها الرجل، مشيراً الى اهمية المشاركة الفعّالة للمرأة في الحكومة المقبلة.