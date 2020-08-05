العبادي يستقبل وزير الدفاع ويبحث معه الاوضاع الامنية في البلاد

المستقلة /- بحث رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي مع وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري الاوضاع الامنية وتعزيز قدرات القوات المسلحة .

وقال بيان لمكتب العبادي تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الاربعاء ، انه جرت مناقشة الاوضاع الامنية التي يشهدها البلد والجهود المبذولة من قواتنا الامنية لمطاردة بقايا خلايا عصابات داعش الارهابية النائمة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد النصر على الارهاب .

كما شهد اللقاء بحث تعزيز قدرات قواتنا المسلحة بالتسليح والتدريب وحماية الحدود اضافة الى خطط الوزارة المستقبلية للنهوض والاصلاح بما يخدم تطوير المؤسسة الامنية .