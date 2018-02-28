العبادي يدعو مفوضية الانتخابات التزام الحياد وعدم الاخلال بالعملية الانتخابية

( المستقلة ) … دعا رئيس الوزراء “حيدر العبادي” امس الثلاثاء ،مفوضية الانتخابات الى “التزام الحياد” وعدم الاخلال بالعملية الانتخابية، فيما حذر من اجراء اي تنقلات في الوظائف واستغلالها لاغراض انتخابية.

وقال “العبادي” في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي تابعته ( المستقلة )، إننا ننفي نفيا قاطعا وجود اتفاق على تشكيل كتلة اكبر بعد الانتخابات، داعيا المفوضية الى “التزام الحياد وعدم الاخلال بالعملية الانتخابية”.

وحذر “العبادي” من “اجراء اي تنقلات في الوظائف واستغلالها لاغراض انتخابية”، لافتا الى ان “العمل جار على اجراء انتخابات نزيهة في المناطق المحررة”.

واشار “العبادي” الى ان “الفرق التي ارسلتها بغداد الى كردستان لتدقيق اعداد الموظفين تواصل عملها وستصدر النتائج قريبا”.