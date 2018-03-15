العبادي يدعو الى التفريق بين كبار السراق الذين استولوا على اراضي الدولة والمواطنين الفقراء

(المستقلة)..قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن العراق تجاوز مرحلة صعبة وتحدياً وجودياً واقتصادياً خطيراً، و”خرجنا منتصرين وموحدين، ويجب ان نعمل الآن على تسخير كل الامكانات والقدرات الوطنية لتوفير الخدمات للمواطنين بعد الانتصار الكبير الذي تحقق بأغلى التضحيات وبأقل الامكانيات”.

ودعا العبادي في لقاء مع مدراء النواحي والوحدات البلدية في مدينة بغداد الى المتابعة الميدانية لكل صغيرة وكبيرة وان يكونوا صادقين بالوعود في توفير الخدمات وعدم إعطاء وعود كاذبة لايمكن الايفاء بها، والابتعاد عن الولاءات الحزبية او تسريع العمل بدوافع انتخابية على حساب النوعية، مشددا على ضرورة الاستفادة القصوى من الامكانات المتوفرة ، كما دعا سيادته لتقديم خدمات مناسبة مقابل الجباية وان لاتكون الضريبة لأخذ مبالغ دون خدمات مع ضرورة وقف الهدر .

وعن مشكلة التجاوزات قال: يجب علينا حين نراعي الوضع الانساني للمواطنين ان نفرّق بين كبار السرّاق الذين استولوا على اراضي الدولة وبين المواطنين الفقراء المحتاجين للسكن وان اي قانون يشرعه البرلمان ويستفيد منه كبار السرّاق سأطعن به كما طعنت بقانون العفو الذي يشمل الخاطفين والمجرمين ، متعهدا بملاحقة كبار السرّاق واسترداد الاموال التي استولوا عليها .واستمع الى شرح تفصيلي عن واقع الخدمات قدّمه محافظ بغداد وامينة بغداد ومدراء النواحي والوحدات البلدية ، وجرى وضع الحلول اللازمة في مجال الخدمات وشبكات المياه والمجاري والتبليط وبقية الخدمات الاساسية في داخل واطراف مدينة بغداد .

وحضر اللقاء وزيرا التخطيط والإعمار والاسكان ووكلاء عدد من الوزارات والمسؤولين في الدوائر الخدمية.