العبادي يحضر مراسم تشييع قائد حمايته الخاصة ويتوجه لنينوى

(المستقلة)… أقيمت صباح اليوم في مبنى وزارة الدفاع وبحضور رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي مراسم تشييع الشهيد البطل آمر لواء 57 الفرقة الخاصة العميد شريف اسماعيل المرشدي الذي استشهد أثناء تأديته الواجب بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر غير منضبطة في السيطرات عند مدخل مدينة سامراء .

وكان العبادي قد تقدم بالتعزية لعائلة الشهيد البطل الذي شارك في العديد من معارك الشرف ضد الدواعش وكان مثالا للبطولة والتضحية .

وعلى صعيد اخر اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن الأخير وصل إلى محافظة نينوى.

وتابع المصدر ان “العبادي سيعلن عن خلال زيارته للموصل عن قائمة النصر الانتخابية في نينوى، اضافة الى افتتاح جسر الموصل العتيق الذي يربط الايسر بالأيمن داخل المدينة”.

وكان مصدر أمني يوم أمس أن “اشتباكات حصلت الثلاثاء في مدخل مدينة سامراء، جنوبي محافظة صلاح الدين، بين قوة اتحادية قادمة من بغداد وقوة من سرايا السلام، أسفرت عن مقتل آمر لواء 57 الخاص بحماية رئيس الوزراء شريف المرشدي”.

واضاف ان “القوة الاتحادية كانت قادمة من بغداد ومتوجهة باتجاه محافظة نينوى، وهي مكلفة بواجب”، مبينا انه “وفي مدخل سامراء حصلت مشادة كلامية بين منتسبين في سرايا السلام والحماية المرافقين للعميد”.

وتابع المصدر انه “وبعد خروجهم من سامراء وفي سيطرة الحويش بمدخل تكريت، حصلت مواجهات بين سرايا السلام والقوة الاتحادية، ادت الى مقتل العميد واصابة منتسبين اثنين، تم نقلهم الى بغداد”.