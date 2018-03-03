العبادي : يجب التمسك بالانجاز الكبير الذي حققه العراقيون بانتصارهم على داعش

(المستقلة)..دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى التمسك بالانجاز الكبير الذي حققه العراقيون بانتصارهم على داعش.

وقال العبادي في كلمة القاها،اليوم السبت،لدى حضوره إحتفالية الانتصار الكبير التي اقامتها قيادة العمليات المشتركة “ان التضحيات يجب ان لا تُنسى”، محذرا من “المرجفين الذين ارادوا زرع الخوف في نفوس المقاتلين وبث الشائعات، ولكنهم فشلوا وهم اليوم يتربصون لتشجيع الارهاب”.

و حيا العبادي عوائل الشهداء والجرحى الذين تحققت الانتصارات بتضحياتهم، كما حيا كل المقاتلين وكل من قام بدوره للدفاع عن الوطن.

واضاف “هناك تحديات عديدة واجهناها ومنها الوحدة لتحقيق النصر، ونجحنا في ذلك ومحاربة الفساد داخل المؤسسة العسكرية حيث ان الفساد نخر جسد القوات الامنية سابقا وهو اساس الشر”.

واتابع مؤكدا لقد “تجاوزنا كل هذه الامور وحققنا النصر”. مشيرا الى “ان في كل قصة نصر هناك منتصرون وهناك متخاذلون”.

واشار العبادي الى “الفتوى الكريمة لسماحة السيد السيستاني والتي ادت الى الاندفاع الكبير والانتصار”، منوها الى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وبين “ان المرحلة المقبلة هي للبناء والإعمار”،مشددا على “اننا مثلما انتصرنا على الارهاب سننجح في الإعمار والبناء”.