العبادي يتوجه الى اليابان على رأس وفد رسمي

(المستقلة)..توجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى اليابان على رأس وفد حكومي .

وذكر بيان عن مكتب رئيس الوزراء ان الزيارة تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق الاستثمار للشركات اليابانية، وحضور مؤتمر طوكيو حول دعم خلق فرص العمل والتدريب المهني وتقليل تداول الاسلحة في المجتمع العراقي .

واشار الى انه من المقرر ان يلتقي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي رئيس وزراء اليابان شينزو ابي اضافة الى العديد من المسؤولين والشركات اليابانية.

واوضح ان الزيارة تمثل استمرارا للجهود الحكومية لتمتين علاقات العراق بالعالم والمجتمع الدولي بعد ان شرعت الحكومة بمرحلة البناء والإعمار ودخول الشركات الاستثمارية العالمية للعراق والتي ستنعكس ايجابا على البلد والمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتطوير مختلف القطاعات.