العبادي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني

(المستقلة)..ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم الاحد اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وجرى اثناء الاجتماع مناقشة الاوضاع الأمنية في البلد وعمليات التطهير التي تتعقب الخلايا الارهابية بالتعاون مع الجهد الاستخباري .

كما جرى متابعة الشركات المزودة لخدمة الانترنيت وتحديد لجنة لمتابعة عملها.

وناقش المجلس منع ماليزيا مواطنيها المتورطين مع عصابات داعش الارهابية من العودة.

كما ناقش المجلس تنفيذ القرارات والتوجيهات السابقة وعددا آخر من المواضيع المدرجة على جدول اعماله.