العبادي يبحث مع مسؤول اوربي استمرار التدريب والتأهيل لزيادة كفاءة القوات

(المستقلة)… اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي حرصه على تعزيز حالة الاستقرار في المناطق المحررة، فيما اشار الى استمرار التدريب والتأهيل لزيادة كفاءة القوات الأمنية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي استقبل منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب ديلي جي كيرشوف والوفد المرافق له”.

واكد العبادي “حرصه على تعزيز حالة الأمن والاستقرار في عموم العراق والمناطق المحررة على وجه الخصوص حيث تقوم القوات الامنية بواجبها الوطني والإنساني بكل مهنية الى حين تولي قوات الشرطة ادارة الأمن فيها”، مشيرا الى “استمرار التدريب والتأهيل لزيادة كفاءة القوات الأمنية”.

من جهته أعرب منسق الاتحاد الأوروبي عن “تقديره واعجابه بنجاح جهود العراق بمكافحة الارهاب والقضاء على عصابة داعش الارهابية، وارتياحه لماشاهده ميدانيا في المناطق المحررة التي زارها خلال مهمته الحالية”، مبديا “استعداده لتنفيذ برامج تأهيلية وتقديم الخبرات الاستشارية المتعلقة بشؤون مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار”. (النهاية)