العبادي يبحث مع محافظ كربلاء واقع المحافظة الامني وكورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. بحث زعيم تحالف النصر حيدر العبادي ، لدى استقباله محافظ كربلاء نصيف الخطابي واقع المحافظة الخدمي والامني والاقتصادي وجائحة كورونا .

وذكر الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة )، اليوم الاحد ، ان اللقاء تضمن مناقشة واقع محافظة كربلاء امنيا واقتصاديا ، وتقديم الخدمات لأهلها ، وكذلك الاجراءات المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا في المحافظة”.

وأضاف كما “شهد اللقاء الذي جرى أمس السبت ، بحث الخطط المستقبلية ، وكيفية التغلب على الصعوبات وتذليها خدمة للمواطن الكربلائي “.