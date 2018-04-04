العبادي يبحث مع “سوميتومو” إنشاء معامل لتصنيع السيارات داخل العراق

(المستقلة)… بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع شركة “سوميتومو” اليابانية إنشاء معامل لتصنيع السيارات داخل العراق وتقديم خدمات ما بعد البيع.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الأربعاء إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل بمقر إقامته في العاصمة اليابانية طوكيو رئيس شركة سوميتومو التجارية كوني هارو ناكامورا والوفد المرافق له”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة قيام الشركة بالعديد من المشاريع في العراق ومنها إنشاء معامل لتصنيع السيارات داخل العراق وتقديم خدمات ما بعد البيع، وهذه المشاريع ستوفر فرص العمل للمواطنين العراقيين”. (النهاية)