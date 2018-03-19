العبادي يبحث التعاون بين العراق والبنك الدولي

(المستقلة).. بحث رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لدى لقائه، اليوم، وفدا عالي المستوى من البنك الدولي التعاون بين البنك الدولي والحكومة العراقية ودعمه لبرامجها الاصلاحية والتنموية ، وبالأخص دعم مشروع الاسكان وتفعيل نتائج مؤتمر الكويت لاعمار العراق .

واعرب العبادي، حسب بيان عن مكتبه، عن تقديره لثقة البنك الدولي بالحكومة العراقية وترحيبه بالوفد العالي المستوى الذي يزور العراق في ظل التحول من مرحلة كسر داعش الى اعادة الاعمار في المناطق المحررة وجميع المحافظات.

وأكد ضرورة التركيز على هدف توفير فرص العمل للشباب العراقي واصلاح النظام المصرفي ، ومشيرا الى ان ماحصل في الكويت هو تظاهرة عالمية للتعبير عن الثقة بالعراق ، ومعربا عن تفاؤله بان العراق سيكون مثالا مشعا في المنطقة .

من جهته اعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق غانم حافظ عن اعتزازه بالشراكة مع العراق، مؤكدا ثقة البنك الدولي والمجتمع الدولي بالحكومة العراقية واعجابه بسياساتها الاقتصادية التي ستؤدي الى المزيد من النمو الاقتصادي,

وبين ان البنك الدولي يهدف للعمل مع الحكومة العراقية لتحقيق اعادة الاعمار وزيادة النمو في جميح محافظات العراق وتوفير الاف فرص العمل للشباب .