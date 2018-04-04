العبادي يؤكد من طوكيو أهمية استمرار عمل الشركات اليابانية بالعراق

(المستقلة)… أعربت منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) عن رغبتها بتوسيع مكتبها في العراق بعد استقرار الاوضاع الامنية، فيما اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي اهمية استمرار عمل الشركات اليابانية التي لديها خبرات كبيرة في العديد من القطاعات بالعراق.

وقال مكتب العبادي في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء ان ” رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل بمقر إقامته في طوكيو وفد منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) برئاسة مديرها هيرو يوكي ايشيد”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة دخول الشركات اليابانية للعمل في العراق والقيام بمشاريع في جميع المجالات”.

واكد ايشيد خلال البيان، “وجود رغبة للشركات اليابانية للاستثمار في العراق وعزمها زيارة العراق قريبا للاطلاع على هذه المشاريع”، مشيرا الى ان “لدى المنظمة الرغبة بتوسيع مكتبها في العراق بعد ان استقرت الاوضاع الامنية، وسيشجعون شركاتهم للعمل في العراق”.

من جانبه، اكد العبادي “اهمية التعاون مع الشركات اليابانية بعد انتقال العراق الى مرحلة البناء والاعمار”، موضحا انه “اذ حقق انتصارا على داعش وحرر كامل الاراضي العراقية وكسب المواطنين الى جانب الدولة”.

وتابع ان “هناك شركات يابانية موجودة في العراق ومنها الشركة التي تعمل في ماء البصرة”، مشددا على ضرورة “ان يستمر عمل الشركات اليابانية التي لديها خبرات كبيرة في العديد من القطاعات”. (النهاية)