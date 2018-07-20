العبادي يؤكد دعم مطالب المتظاهرين ويوجه بتنفيذ مطالب ذي قار

(المستقلة)..قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان الحكومة مع المطالب الحقة للمتظاهرين واننا شكلنا خلية ازمة لتلبيتها،واتخذنا العديد من القرارات بخصوصها .

واضاف العبادي عند استقباله شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار والحكومة المحلية ان الحكومة حريصة على حل مشاكلها وان مهمة خلية الازمة ستكون رفع وتذليل العقبات لتقديم الخدمات وفرص العمل .

وتابع : لدينا مشاريع قصيرة المدى آنية لتحسين الكهرباء والماء والصحة والتعليم والبلديات وهناك ايضا مشاريع متوسطة المدى تحتاج الى تعاقد وهناك مشاريع طويلة المدى وستراتيجية .

وبين العبادي ان الحكومة” تستمع لمطالب اهلنا وابنائنا وعشائرنا في ذي قار وتستجيب لها واذا كان هناك خطأ نتراجع عنه لان الجسم الحي هو من يقوم بردة فعل اما الجسم الميت فلا توجد ردة فعل له .”

وتابع :” اننا سنستمع لكل صوت يريد تقديم الخدمات ويريد مصلحة البلد ولهذا علينا ان نتعاون معا وهناك 4 مفاصل اساسية نعمل عليها وهي الماء والكهرباء والصحة والمدارس فضلا عن الجوانب الاقتصادية” .

واستمع العبادي لمطالب المحافظة ووجه باطلاق التعيبنات لدرجات حركة الملاك في محافظة ذي قار وتكلف وزارة المالية بتوفير الغطاء المالي في القطاعات المختلفة والمثبتة في وزارة المالية .

كما وجه بدفع حصة المحافظة من البترودولار .و ان يعاد احتساب حصة محافظة ذي قار من الطاقة الكهربائية بموجب النسبة السكانية للمحافظة وتتولى وزارة الكهرباء العمل على تجهيز المحافظة بمحطات كهرباء متنقلة باسرع وقت ممكن .

وكلف وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة لاكمال جسر النصر ( ناصرية-بغداد) وطريق الفجر – ال بدير وطريق سماوة – ناصرية الدولي ( المقطع السادس) مع اعادة تأهيل جسر الناصرية الكونكريتي.

كما وجه بالعمل على اعادة الافواج الامنية الخاصة بمحافظة ذي قار وتكليف قيادة العمليات المشتركة بذلك لضمان حماية امن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .

و وجه العبادي للمباشرة الفورية باكمال ماء الاصلاح وحل الاشكال القائم على أن تقدم وزارة الصناعة والمعادن خطة تفصيلية لاعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة لغرض معالجة نواقصها وحل اشكالات المدينة الصناعية في الناصرية بما يوفر آلاف الفرص من العمل المستدام .

وشملت التوجيهات توفير التمويل اللازم لمشروع مجاري الشبكة في الناصرية والشطرة ومشروع ماء الناصرية رقم (1) /المرحلة الثانية وكذلك محطات المعالجة .واطلاق تمويل مناسب لدوائر الصحة لتأمين الادوية والمستلزمات الطبية الاساسية وايجاد حل سريع لاكمال المستشفى التركي ومستشفى الحوراء في الشطرة .

وطلب من محافظ ذي قار تسمية خلية الازمة خلال 24 ساعة للتواصل مع غرفة العمليات التابعة لخلية الازمة الخدمية والامنية التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء والتواصل مع وجهاء المحافظة لايصال الاحتياجات بشكل مستمر.

كما وجه رئيس الوزراء بدراسة تأجيل تسديد قروض المزارعين لمدة سنتين بحسب خصوصية المشاريع التي تضررت نتيجة لظروف مناخية او ظروف ذات صلة بطبيعة النشاط او باعفاء تلك القروض من الفوائد .

وطلب بحسم الاشكالات القائمة حول مشروع الملعب الاولمبي في الناصرية ، إضافة إلى ضمان الحصة المائية من نهري دجلة والفرات.

كما وجه بتمويل المشاريع التي حققت نسب انجاز متقدمة لبناء المدارس .