العبادي يؤكد تمرير الموازنة حصيلة للتعاون بين الحكومة والبرلمان ويهنئ باقرارها

(المستقلة)… هنأ رئيس الوزراء حيدر العبادي جميع ابناء الشعب العراقي بإطلاق قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، فيما اكد ان تمرير قانون الموازنة هو حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال العبادي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت “نهنأ جميع ابناء الشعب العراقي بإطلاق قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨”، مبينا ان “ذلك سيمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها وتنفيذ سياساتها ومشاريعها التنموية والخدمية وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتأمين حقوق ومصالح المواطنين ورواتب الموظفين في جميع انحاء العراق”.

واضاف العبادي ان “تمرير قانون الموازنة هو حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهها العراق وتحديات مرحلة مابعد الانتصار على داعش وجهود تحقيق الاستقرار والخدمات للمدن المحررة وإعادة الإعمار في جميع المحافظات”.

ودعا العبادي وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة كافة الى “القيام بواجباتها على افضل وجه”، مشددا على ضرورة “العمل على ترشيد الإنفاق وتعظيم موارد الدولة وتشديد الرقابة على المال العام”.

يذكر ان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم السبت، على جميع مواد قانون الموازنة المالية لعام 2018.(النهاية)