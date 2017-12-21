العبادي يؤكد اهمية الحفاظ على الانتصار على الارهاب ونزعة التقسيم

(المستقلة)..أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اهمية الحفاظ على الانتصارين المتحققين، الانتصار على الارهاب وعلى نزعة التقسيم اللذين تحققا بوحدتنا.

وهنأ العبادي لدى حضوره احتفالية تخرج الدورة 42 لطلبة الجامعة التكنلوجية (دورة التحرير والبناء ) الطلبة بتخرجهم وبالانتصارات الكبيرة التي تحققت و”التي ستتوالى على بلدنا وابناء شعبنا “، داعيا الى رصانة الجامعات والتفوق في الدراسة التي تمكن البلد من النهوض في مختلف المجالات.

واشار الى حاجة العراق للبحوث والجانب التطبيقي الذي يمس وضع البلد لان العراق لديه احتياجات خاصة في مجالات الامن والخدمات وغيرها .

وذكر ان التأريخ سيسجل الانتصار على داعش لجميع العراقيين ويسجل ايضا الحفاظ على وحدة العراق، مستذكرا الطلبة الذين قاتلوا ومن استشهد اوجرح منهم، مؤكدا ان بهؤلاء قد انتصرنا.

وقال العبادي اننا نعمل على بناء العراق على اسس سليمة وصحيحة وتنويع مصادر دخله وعدم الاعتماد على النفط فقط.

وبين ان معركتنا مع الفساد مستمرة وسنكسبها في نهاية المطاف مثلما كسبنا المعركة ضد الارهاب، موضحا ان الارهاب والفساد صنوان اجتمعا معا ولولا الفساد لما جاء الارهاب .

وعلى هامش احتفالية التخرج اقيم معرض لابتكارات طلبة الجامعة التكنلوجية وتم تقديم نسخة من شهادة تخرج الدكتور حيدر العبادي من قبل الجامعة استذكارا واعتزازا بكونه من خريجي الجامعة التكنلوجية.