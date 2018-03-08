العبادي يؤكد الحرص على ضمان إنجاح المرحلة التي تسبق عملية الانتخابات

(المستقلة)..اهاب المشاركون في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي،اليوم الخميس، مع اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالمواطنين بمراجعة مراكز توزيع البطاقات الانتخابية لاستلام بطاقاتهم لضمان إنجاح العملية الانتخابية المقررة في 12 أيار 2018 .

وحضر الاجتماع الذي عقد، للاطمئنان على سلامة الاجراءات التي تعتمدها مفوضية الانتخابات وتوزيع بطاقات الناخب في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، عدد من الوزراء.

واكد العبادي الحرص على ضمان إنجاح المرحلة التي تسبق عملية الانتخابات سواء في عمليات التسجيل او في توزيع البطاقات على الناخبين بما يؤكد احقية كل مواطن في تسلم بطاقته الانتخابية قبل الانتخابات.

كما اكد ان نزاهة الانتخابات وشفافيتها قضية اساسية ينبغي الالتزام بها في كل مراحل العمل .

وبعد الاستماع الى سير العمل وسبل إنجاح العملية الانتخابية وجه العبادي بقيام وزارة التربية بأخذ الاجراءات اللازمة للتعاون مع مجلس المفوضية لضمان نجاح العمل في المناطق المحررة وفتح المزيد من مكاتب توزيع البطاقات الانتخابية لتسهيل حصول المواطنين عليها ضمن مناطق سكنهم ومن خلال ابنية المدارس فيها مع تفرغ اعداد كافية من الملاكات التعليمية والتدريسية، فضلا عن الدعم المطلوب من الوزارات والجهات الاخرى لتأمين ظروف عمل ادارية وفنية مناسبة .