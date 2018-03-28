العبادي : هناك نظرة جديدة للتعامل مع الطاقة في العراق

(المستقلة)..قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن فجر العراق قد بدأ ولن ينطفئ ، مشيرا الى وجود نظرة جديدة للتعامل مع الطاقة المتمثلة بالنفط والغاز للاستفادة منها .

واضاف العبادي في كلمة لدى حضوره منتدى العراق للطاقة 2018 ، ان العراق تعرّض بالامس الى هجمة ارهابية وتهديد وجودي وخرج منتصرا وهذا الارهاب لديه فكر ايديلوجي منحرف خطير ولازال موجودا وجهودنا مستمرة للقضاء على هذا الخطر.

واوضح ” اننا في الوقت الذي نفكك الخلايا الارهابية بعد تحرير كامل الاراضي فاننا نعمّر في اليد الثانية”.

وذكر العبادي ان العراق لديه خزين من النفط والغاز و”بالرغم من الحرب فان انتاجنا لم يتراجع ونعمل جاهدين من اجل ان نؤسس لان يكون النفط مساعدا وليس امرا اساسيا”.

واكد بالقول” اننا وبالرغم من الحرب قد خفضنا النفقات التشغيلية بنسبة كبيرة فيما الدول في الحرب تزيد نفقاتها ولكننا حققنا الانتصار واوقفنا هذا الزحف الارهابي”.

يذكر ان منتدى العراق للطاقة انعقد بحضور الامين العام لمنظمة اوبك محمد باركيندو وشخصيات عربية وعالمية