العبادي : نسعى لفرض سلطة اتحادية بكركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد

(المستقلة)… قال رئيس الوزراء حيدر العبادي السبت إن حكومته تسعى لفرض سلطة اتحادية في مدينة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وجاء حديث العبادي خلال زيارة قام بها الى المدينة هي الاولى منذ أن سيطرت بغداد عليها في 16 من تشرين الاول اكتوبر ردا على استفتاء الاستقلال باقليم كوردستان.

وقال العبادي بحسب ما نقله بيان لمكتبه إن “كركوك تمثل عراقا مصغّرا ومدينة للتسامح وغايتنا ان نحقق العدل وان يشعر جميع المواطنين فيها بالامن والامان”.

وظلت كركوك بمنأى عن الهجوم الخاطف لداعش طيلة السنوات التي اعقبت سقوط الموصل قبل أن تنسحب البيشمركة منها بعد دخول القوات العراقية المدعومة من الحشد الشعبي الى المدينة المتنوعة عرقيا واثنيا وقوميا وتمثل بؤرة المشاكل بين اربيل وبغداد.

وقال العبادي الذي زار كركوك للترويج لائتلافه الذي يخوض السابق الانتخابي “قواتنا تحمي المواطنين بمختلف مكوناتهم”.

ومنذ أن سيطرت الحكومة العراقية على كركوك وردت انباء عن تعرض الكورد الى انتهاكات في المدينة التي يشكلون الغالبية فيها.

وأضاف العبادي يقول “اننا نريد سلطة اتحادية في كركوك… كل القوات هي قوات اتحادية حسب الدستور ولدينا ثقة بالاجهزة الامنية”.

وزيارة العبادي الى كركوك هي الثانية منذ تولى منصبه عام 2014. ويطرح العبادي نفسه مرشحا لفترة ثانية لرئاسة الوزراء في العراق. (النهاية)