العبادي : نرفض اي تدخل خارجي باختيار رئيس الوزراء المقبل

العبادي : نرفض اي تدخل خارجي باختيار رئيس الوزراء المقبل

المستقلة/ جدد حيدر العبادي رفضه لاي تدخل خارجي في اختيار رئيس الوزراء المقبل او التدخل في الشان العراقي الداخلي مبينا ان ائتلاف النصر موقفه ثابت فيما يتعلق باختيار شخصية مستقلة تحظى بثقة الشعب لمرحلة مؤقتة تنتهتي باجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف اممي .

جاء ذلك خلال استقبال سيادته اليوم الاثنين وفد النقابة العامة للمدربين العراقيين حيث حذر الدكتور العبادي من الوصول لحالة الاختناق السياسي مما سيلقي بظلاله على وضع البلد واهمية السماع لصوت الشعب وتحقيق مطالبه وتطلعاته .

واشار الدكتور العبادي الى وجود اخفاقات حكومية خلال السنة الماضية حيث ان الحكومة كان لديها ارباك وعجز واضح في ادارة امور الدولة ولهذا حذرنا من استمرارها وطلبنا بتغييرها محذرا من ان المجيء بحكومة مشابهة سيجر البلد الى المزيد من التراجع والانهيار .

وتابع ان الحكومة السابقة كان لديها انفاق مدروس وتركت فائض مالي كبير للبدء بالمشاريع لتحقيق النصر الثاني في مجال الاعمار ولكن الحكومة المستقيلة لم تحسن التصرف به.

من جانب اخر شدد الدكتور حيدر العبادي على اهمية التدريب وتطوير القدرات بالنسبة للكوادر الوظيفية فهناك من يرى انه لديه معرفة كافية ولكن هناك مواد تعليمية مهم الاطلاع عليها مشيرا الى ان هناك طاقات عراقية ممتازة يجب البحث عنها واعطاء دور لها .

وقدم الوفد نبذة عن عملهم في تدريب موظفي الدولة والبرامج التي تساهم بتطوير قابليات الموظفين وخطوات تشريع القانون الخاص بهم .

وقدمت النقابة وسام الابداع للدكتور العبادي بمناسبة ذكرى يوم النصر على عصابات داعش الارهابية والتي كان للدكتور العبادي دورا كبيرا بقيادة القوات المسلحة وتوحيد البلد واستقرار الامن .

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المكتب الاعلامي للدكتور حيدر العبادي