العبادي من نينوى : العالم مقبل علينا لان لديه ثقة بالعراق

(المستقلة)..قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أن العالم مقبل علينا لان لديه ثقة بالعراق وهذا دليل نجاحنا.

وذكر العبادي في كلمة القاها امام تجمع كبير لشباب نينوى وتحت شعار ( شباب نينوى من التحرير الى البناء) ان النصر الذي تحقق على عصابات داعش كان بجهود الشباب والابطال المقاتلين من اجل تحرير الانسان،

مبينا “اننا انتصرنا بوحدتنا وان الدواعش ارادوا تفرقتنا لكننا انتصرنا عليهم بالوحدة”،مشددا على “ان العراقيين لايعرفون المستحيل،وداعش انهار بضربات الابطال وهناك من يريد ان يعطي هذا الانتصار للآخرين بينما سواعد العراقيين هي من حققت الانتصار”.

واوضح ان الامل في الشباب، وهم الفاعلون في المجتمع، داعيا الشباب للاستمرار بعطائهم لان داعش اراد ان يغرق العراق بالدماء ولكننا رفضنا وانتصرنا.

واشار العبادي الى “ان النصر مقبل علينا وهو نصر الإعمار والتنمية الاقتصادية وفرص العمل وان يصبح العراق قوة اقتصادية على مستوى العالم ومن خير الى خير” .