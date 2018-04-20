العبادي من ميسان : الفاسدون بعدما كانوا يرعبون الناس اصبحوا مرعوبين

(المستقلة)… أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن في حملة الاعمار هناك عدو واحد هو “الفساد”، مشيرا الى ان الفاسدين بعدما كانوا يرعبون الناس اصبحوا “مرعوبين”.

وقال العبادي في بيان صدر عقب حضوره تجمعا عشائريا لوجهاء وعشائر محافظة ميسان “اننا سنبقى نلاحق عصابات داعش الارهابية ونسحقها”، مبينا ان “يوم امس قد اوعزنا لابطال قواتنا الجوية بتوجيه ضربة جوية في سوريا على العصابات الارهابية”.

واشار الى ان “العراق يقود حملة محاربة الارهاب في العالم وهو حقق معجزة بكل المقاييس بالانتصار على داعش بمدة زمنية لم يتوقعها الجميع”.

واضاف العبادي ان “العراق تعرض لخطر وجودي واستطاع ان يتصدى وينتصر وهذا الانتصار لم يكن بدون تكلفة لاننا دفعنا تكلفة حيث قدمنا ضحايا عند دخول داعش وقدمنا تضحيات عند التحرير”، مبينا ان “الانتصار تحقق بفضل التضحيات لابطالنا وفتوى سماحة السيد علي السيستاني” ، مؤكدا ” ونحن نريد ان نكمل مشوار النصر ظهرت دعوات تقسيم البلد ولكن العراق عاد اقوى وتوحد اكثر من السابق .

وبين العبادي ان النصر الثاني سيتحقق بالاعمار والبناء والخدمات والاستثمار وتوفير فرص العمل والرفاه الاقتصادي وهناك من يقول ان الامر سيطول لكن مثلما قالوا ان حربنا على داعش ستطول وحققنا الانتصار بها بمدة قياسية فاننا سنحقق النصر الثاني بمدة قياسية ايضا .

وتابع رئيس الوزراء ان في حملة الاعمار هناك عدو واحد هو الفساد ويجب ان نتوحد في حملة الاعمار ومحاربة الفساد ،مؤكدا ان الفاسدين بعدما كانوا يرعبون الناس اصبحوا مرعوبين.(النهاية)