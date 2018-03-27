العبادي : مشاريع تقسيم العراق قائمة على قدم وساق

(المستقلة)… اقرّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء ان مشاريع تقسيم العراق قائمة على قدم وساق، شاكيا من الأعباء المالية “الكبيرة” التي تتحملها حكومته منذ بدء عمليات تحرير المناطق والمدن من قبضة تنظيم داعش والى الآن ، فيما المح العبادي الى إمكانية التعاون مع حكومة إقليم كوردستان من اجل فرض الامن في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال العبادي في مؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده عقب لقائه فريقه الحكومي من الوزراء، ان “مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف وداعش مثل احد تلك المشاريع”.

وأضاف ان “الحكومة العراقية تحملت أعباء مالية كبيرة منذ بدء عمليات التحرير حتى انتهائها”، لافتا الى انه “لدينا اليات مختلفة لمواجهة الفساد ونعمل على مواجهة أسبابه”.

واوضح رئيس الوزراء انه “وضعنا جداول زمنية لخفض اعداد تواجد القوات الأجنبية في العراق”، مشيرا الى ان “أي طلعة للطيران الأجنبي في أجواء العراق لا تتم الا بموافقة رسمية”.

فيما ألمح العبادي الى إمكانية التعاون مع حكومة إقليم كوردستان من اجل فرض الامن في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال العبادي خلال المؤتمر إن “المنظومة الأمنية العراقية واحدة”، وبنص الدستور فان قوات البيشمركة هي جزء من تلك المنظومة.

وتابع انه “ندعم أي تنسيق لفرض الامن بالمناطق المتنازع عليها”. (النهاية)