العبادي ليلدرم نرفض أي تجاوز على تركيا من خلال ارضينا والاخير ينفي أي اتفاق

(المستقلة)… أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم عدم وجود اتفاق بين الحكومتين العراقية والتركية بشأن القيام بعمليات في الأراضي العراقية لمطاردة عناصر (البككه)، فيما اشار رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ان العراق يرفض أي تجاوز على تركيا من خلال اراضيه.

وقال مكتب العبادي في بيان له تلقته (المستقلة) ان “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم”، مبينا ان “يلدرم بارك الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش الارهابية والحفاظ على وحدة العراق واللحمة بين مكوناته”.

واشاد يلدرم بـ”قرارات العبادي الايجابية بفتح مطاري اربيل والسليمانية في إقليم كردستان ودفع رواتب الاقليم”، مبينا ان “تركيا نفذت قرار الحكومة الاتحادية الخاص بعودة الرحلات الى المطارين”.

واكد يلدرم “عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الاراضي العراقية لمطاردة عناصر (البككه)”، لافتا الى ان “ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث اردنا القول اننا لن نقوم باي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد اننا اتفقنا معها”.

وتابع ان “تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم باي عمل فيه تجاوز عليها”.

من جانبه اكد العبادي ان “القوات الامنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الاراضي العراقية، ووجهنا القوات العراقية الاتحادية عند زيارته للموصل بالسيطرة الكاملة على الحدود ومنع اي مقاتلين أجانب”، مشيرا الى ان “الحدود حاليا مسيطر عليها من قبل قواتنا” ، مؤكدا “نرفض أي تجاوز على تركيا من خلال اراضينا”.

وجرى خلال الاتصال بحسب البيان بحث عدد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والتجارة وغيرها من الملفات المشتركة واهمية اجتماع المسؤولين في الحكومتين لحلها.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 25 آذار 2018، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني”. (النهاية)