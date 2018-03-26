العبادي : لن نألو جهدا بتحقيق مطالب المواطنين وتحسين الخدمات

(المستقلة).. قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان “صبرنا ووحدتنا هي انتصار بحد ذاته، ورغم كل التحديات والمصاعب لن نألو جهدا بتحقيق مطالب المواطنين وتحسين الخدمات”.

واشار العبادي عند استقباله وفدا كبيرا من اهالي منطقة المعامل، الى “ان مطالب اهالي المعامل التي قدمت لنا هي حق ونعمل على تنفيذها دون استثناء وحسب الاولويات”.

واستمع العبادي الى شرح مفصل عن الواقع الخدمي والصحي والأمني وعن شبكات المياه والكهرباء في منطقة المعامل، موجها الشكر لأهلها لرفضهم تسييس تظاهرتهم، مؤكدا “ان تظاهرتهم السلمية للمطالبة بالحقوق والخدمات حق مشروع ونحن نستجيب لمطالب شعبنا ووجهنا الاجهزة الامنية بحماية المتظاهرين”.

وجرى خلال اللقاء نقاش مفتوح حول الحلول والمقترحات والاولويات.

ونوه العبادي الى اصداره التوجيهات لمحافظة بغداد وامانة بغداد ومسؤولي الدوائر البلدية في اجتماعه الاخير بهم لببذل اقصى جهد لتلبية الخدمات، مؤكدا اطلاق التمويل لعدد من المشاريع في مناطق اطراف بغداد.

وبين انه تم التأكيد سابقا على الوزارات المعنية والمحافظات لتوفير الخدمات للمواطنين في القصبات والنواحي والاقضية على مستوى العراق .

واضاف ان “العراقيين جميعا ساهموا بتحقيق النصر وصبروا وتحملوا ونحن نعلم ان مدننا عانت الكثير من النقص في الخدمات وضعف البنى التحية ، وفي السنوات الاربع الماضية تجاوزنا تحدي الارهاب واحتلال مدننا في ظل الازمة المالية والاقتصادية والإنفاق العسكري الهائل”.

واعرب العبادي عن استغرابه لنشر “انتصارات كاذبة لداعش على قواتنا وعلى حساب امن الوطن والمواطنين” ، متسائلا “لماذا نتحول الى ادوات بيد داعش بنشر معلومات كاذبة مثل قتل عدد من الجنود في الانبار”.

ودعا الى تكاتف جميع العراقيين من اجل منع تكرار كارثة الانهيار العسكري والامني وسقوط المحافظات مؤكدا على ضرورة تعزيز النصر الذي تحقق بتضحيات العراقيين وشجاعتهم .

وتم خلال اللقاء الاتفاق على متابعة المطالب مع الجهات المختصة بالتفصيل وبالتنسيق مع فريق عمل مختص من اهالي منطقة المعامل كما حصل ويحصل مع المناطق الاخرى .

المصدر : مكتب رئيس الوزراء