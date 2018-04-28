العبادي لا نقبل ان تكون كركوك لقومية دون أخرى

(المستقلة)… أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت أن مدينة كركوك “أمينة بالعرب والكورد والتركمان، مسلمين ومسيحيين وباقي الأقليات، ولا نقبل ان تكون لقومية دون أخرى” .

وقال العبادي في كلمة له من كركوك، التي زارها اليوم ضمن حملته الانتخابية، للترويج لقائمة النصر التي يتزعمها، أن “وحدة المواطنين العراقيين هي من حققت الانتصار على تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أن قادة دول تصوراً العراق قد انتهى عندما دخل تنظيم “داعش” الى مدنه.

وأضاف أن “هذه الدولة لا تفرق بين ابناء العراق على اساس الدين أو المذهب”، مبيناً أن “الدولة ترعى جميع المواطنين، وأن زمن الظلم والمقابر الجماعية ولى”.

وأشار العبادي إلى أن “الجميع التحم في قتل “داعش”، ابناء العشائر والجيش والشرطة والبيشمركة التي كانت على أطراف كركوك، كما التحم المواطن معهم”.

وتابع “قدمنا وعداً وقلنا سنقضي على داعش ونحرر المواطنين والأرض، لكن الكثير من القادة تصوروا الأمر دعاية وشعارات، حتى أن قادة الدول رسموا خارطة العراق تحترق وكتبوا نهاية العراق في ذلك الوقت”.

وزاد العبادي ان “العراق صمد ولم يتخيلوا أن تتحد البيشمركة مع الجيش العراقي ويقاتلون جنباً الى جنب من اجل تحرير المناطق”.(النهاية)