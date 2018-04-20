العبادي ضمت افضل الشخصيات المؤثرة في العالم وفق تصنيف التايم

(المستقلة)..اختارت مجلة تايم الشهيرة رئيس الوزراء حيدر العبادي ضمن افضل الشخصيات المؤثرة في العالم ضمن تصنيف لعام ٢٠١٨.

ونشرت التايم تقريرا عن العبادي ومواجهته صعوبات كبيرة عند تسلمه رئاسة الوزراء في شهر ايلول عام 2014 تمثلت باحتلال داعش 3 محافظات ومساحات واسعة من العراق .

وجاء في التقرير “في 10 حزيران 2014 تأريخ اعلان تنظيم داعش السيطرة على مدينة الموصل ثاني اكبر مدن العراق , في هذا الوقت الذي هرب فيه آلاف الجنود من الجيش العراقي للنجاة بحياتهم , ثم بعد 3 سنوات من توليه الحكومة يهزم التنظيم على يد القوات العراقية التي اعادت تنظيم هيكليتها على يد العبادي بغية تحرير المدينة في اشرس المعارك التي دارت خلال 9 اشهر .

وبينت التايم ان العبادي الذي اختار بنفسه الجنرالات العسكرية لقيادة المعركة اشرف بنفسه ومن خلال زيارته اليومية الى غرفة قيادة العمليات المشتركة على المعارك التي تدار في ميدان الحرب في مدينة الموصل، مشيرة الى ان العبادي القائد الذي يترأس امة وجيشا يعانيان من الانقسام تقدم صوب الموصل لتحريرها من اجل ارجاعها الى احضان الوطن وكان على رأس القوات المقاتلة جهاز مكافحة الارهاب والقطعات العسكرية الاخرى .

واوضحت المجلة ان العبادي واجه تحديا هو ايقاظ الشعور الوطني والانتماء الى الوطن من خلال الحرب على داعش وابعد خطر سفك الدماء الطائفي مرة اخرى في البلاد ،وفي حال إذا استطاع تحقيق ذلك فإن المنتصر سيكون العراق.

http://time.com/collection/most-influential-people-2018/

http://time.com/collection/most-influential-people-2018/5238111/haider-al-abadi