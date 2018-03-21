العبادي : سر قوتنا يكمن في قدرتنا على تجاوز الصعوبات

(المستقلة)..قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي “ان سر قوتنا يكمن في قدرتنا على تجاوز الصعوبات وان الامم ترتقي بالتحديات والنجاح لايتم بطريق مفروش بالورود”.

واضاف العبادي لدى ترؤسه،اليوم، اللقاء الموسع مع الملاك المتقدم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الحكومية والاهلية وعدد من التدريسيين “ان شعبنا يقطف اليوم ثمار تضحياته بالنصر الكبير الذي تحقق على ايدي المقاتلين الشجعان ووحدة البلاد وابعاد شبح التقسيم بقوة القانون وباحترام التنوع”.

واشار الى ان هذا النصر هو حصيلة صمود المقاتلين وتضحيات الشهداء ونتيجة لصمود كل عراقي في عمله ، مشيدا باستمرار الجامعات بعطائها رغم التهديد الذي تعرضت له البلاد .

وأكد العبادي ان “اجراءات بسط السلطة الاتحادية جاءت من نظرتنا بأن العراق واحد والثروة يجب ان توزع بعدالة بين العراقيين بمختلف انتماءاتهم وتنوعهم”.

وتابع بالقول”اننا مع الحفاظ على استقلالية الجامعات وان تكون فعالة في المجتمع وابعادها عن التسييس اواستغلالها لمنابر سياسية وانتخابية ، محذرا من تحول الجامعات الى الكسب المالي على حساب النوع والأمانة العلمية وحاجة المجتمع”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الجامعات للاستفادة من الكفاءات والطاقات والخبرات الاكاديمية والعلمية العراقية في الداخل والخارج الذين ابعدتهم الظروف عن بلدهم ، والتركيز على رصانة وسمعة الجامعات والارتقاء بمستواها في التصنيف العالمي.

وعن سياسة العراق الخارجية قال “اننا اقمنا علاقات طبيعية ومتوازنة مع جميع دول الجوار والاقليم لحفظ مصالح شعبنا وبلدنا وثوابتنا وعلى اساس احترام السيادة وتبادل المصالح والبحث عن المشتركات بدل الصراعات التي دمرت المنطقة”.

وجرى مناقشة واقع الجامعات في العراق ومشاريعها واحتياجاتها ومتطلبات خططها المستقبلية ومايتعلق بالحقوق والامتيازات.

وفي ختام اللقاء تسلم رئيس مجلس الوزراء من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وثيقة ايفاء العراق بكامل التزاماته باتلاف مخلفات الاسلحة الكيمياوية .