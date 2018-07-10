العبادي: حسن ادارة موارد الدولة وتوجيهها بشكل صحيح كفيل بتقديم خدمات افضل

(المستقلة)..اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان حسن ادارة موارد الدولة وتوجيهها بشكل صحيح كفيل بتقديم خدمات افضل رغم التحديات وقلة الموارد.

وقال العبادي عند ترؤسه الاجتماع الموسع مع مدراء الدوائر في محافظة ديالى : ان المواطن في مرحلة الحرب صبر وضحى لكنه ينتظر هذه الخدمات ويجب ان نستمع لمطالب شعبنا المشروعة ونستجيب لها ، داعيا للتعاون مع القطاع الخاص كونه شريكا اساسيا في الاداء والناتج الاقتصادي للدولة.

وأكد ان استحقاقات مرحلة السلم مختلفة وفي مقدمتها توفير بيئة آمنة للإعمار والشركات وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل.

واضاف العبادي : يجب ان نحافظ على وحدة البلد وقد نجحنا في ذلك بالتعاون وبدعم المواطنين وان يستمر هذا التعاون ونتوحد ضد الارهاب وبقايا داعش حتى لايتمكنوا من العودة مرة اخرى .

ووجه المسؤولين في دوائر الدولة بالعمل بكامل صلاحياتهم وبذل اقصى جهد في سبيل خدمة ابناء محافظة ديالى .

وجرى اثناء الاجتماع بحث المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية ونسب انجازها وجهود اعادة الاستقرار واحتياجات المواطنين وواقع الكهرباء والمياه والزراعة والطرق ومختلف القضايا والخدمات في عموم محافظة ديالى.