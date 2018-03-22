العبادي : انفتاح العراق على العالم ساهم في رفع الحظر الكروي عن الملاعب

(اتلمستقلة)..قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان “الرياضة كان لها دور كبير في وحدة ابناء شعبنا”، مبينا ان انفتاح العراق على العالم ساهم بشكل كبير في رفع الحظر الكروي عن ملاعب 3 محافظات، داعيا الى بذل المزيد من الجهود لرفع الحظر عن جميع الملاعب.

وجدد العبادي عند لقائه اعضاء اتحاد كرة القدم التهنئة للشعب العراقي برفع الحظر الكروي، مبينا ان الحكومة قامت بعدة خطوات قبل رفع الحظر تمثلت بتهيئة الملاعب وتوفير الامن لها من خلال قوة خاصة لحمايتها.

واشار الى ان عصابات داعش الارهابية ارادت تفريق العراقيين ولكنها فشلت بتوحدنا .

وذكر ان من واجبات الحكومة دعم الرياضة وبقية القطاعات ويجب ان لا يتم احتكار اي عمل وعلى الجميع ان يقوم بمسؤولياته .

وشدد العبادي على اهمية التحلي بالروح المنفتحة والابتعاد عن اي تخندقات او تمييز بين المواطنين، وان يشعر المواطن في كل مكان بان الدولة له .

وتابع ان الجمهور الرياضي يشجع اللاعب دون ان ينظر الى انتمائه.

واوضح الى ان تحقيق المصالح المشتركة مع الدول فيه مصلحة للجميع، مبينا ان العراق يعود حاليا لدوره الكبير في المنطقة والعالم .

كما اكد ان العراق ينتقل الآن الى مرحلة جديدة من البناء والإعمار وتوفير فرص العمل و”اننا قادرون على الانتصار في ذلك مثلما انتصرنا على داعش”.