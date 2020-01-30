العبادي : النصر ليس طرفا في ترشيح رئيس الوزراء

(المستقلة).. أكد رئيس تحالف النصر حيدر العبادي إن تحالفه ليس طرفا في ترشيح من يشغل منصب رئيس الوزراء، وأنه متمسك بإختيار من ينال ثقة الشعب ليقود المرحلة الإنتقالية التي تفضي الى إنتخابات حرة برعاية أممية.

وقال العبادي في تصريح صحفي، اليوم: ‏لا زلنا متمسكين بما دعونا له سابقا بإختيار شخصية مؤهلة تحظى بثقة الشعب كرئيس للوزراء لمرحلة إنتقالية مؤقتة تنتهي بأجراء إنتخابات حرة نزيهة بإشراف أممي. وإجراء تحولات بالحياة السياسية بما يخدم طموحات الشعب، ولسنا طرفا بطرح مرشّح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة.

من جانبه اشار القيادي في تحالف النصر علي السنيد الى أهمية أن يتم العمل على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الإنتخابات النيابية التي تعزز ثقة الشعب بالعملية السياسية، وتساعد في التحول الديمقراطي المنشود وفقا لإرادة المواطنين الذين عبروا عن ذلك بوسائل مختلفة.

يذكر ان الخلاف بشأن المرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة لازال قائما، فيما تشير تسريبات الى ان مدير المخابرات مصطفى الكاظمي ،و وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي هما الاقرب لتولي المنصب مع ارجحية الكاظمي بعد اعتراض احد الاطراف القوية في تحالف الفتح على ترشيح علاوي.

وامهل رئيس الجمهورية برهم صالح الكتل السياسية حتى يوم السبت المقبل لتقديم مرشحها او يكلف هو شخصيا مرشحا من قبله.