العبادي : العلاقات بين العراق والسعودية على الطريق الصحيح

(المستقلة)..اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان العلاقات بين العراق والسعودية على الطريق الصحيح، معربا عن التطلع الى توسيعها في جميع المجالات بمايخدم مصالح “شعبينا الشقيقين”.

واشار العبادي لدى لقائه،اليوم الاحد، الوفد الإعلامي السعودي الى ان التعاون من خلال المجلس التنسيقي يعد قاعدة لنمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والخبرات.

وودعا الوفد الإعلامي للاطلاعه عن قرب على الحياة الطبيعية التي تعيشها بغداد، والتركيز على “ثقافة التعايش والمشتركات بين دولنا وشعوبنا وضرورة التعاون لإنهاء الازمات وتحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة”.

وقال العبادي: “لقد نجحنا في وأد الطائفية السياسية وشعبنا اليوم منفتح ويرفض الطائفية وان السياسي الطائفي قد لزم الصمت، ونحن مصرون على تحقيق العدالة بين ابناء شعبنا بعد تحقيق الانتصار الذي تم بوحدة العراقيين وتضحياتهم في مواجهة عصابة داعش الارهابية”.

وعبّر اعضاء الوفد الإعلامي السعودي عن ارتياحهم لتطور الاوضاع في العراق بعد هزيمة داعش ولمالمسوه من استقرار وتعايش بين ابناء الشعب العراقي.