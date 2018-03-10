العبادي: الارهاب انتهى عسكريا ويجب القضاء على أفكاره ومنهجه

(المستقلة)… أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء “الإرهاب” عسكرياً في العراق، مشدداً على ضرورة القضاء على أفكار “الإرهاب” ومنهجه، فيما أشار إلى أن الأمر الديواني بتكييف أوضاع مقاتلي الحشد الشعبي يأتي للحفاظ على هوية القوات الامنية.

وقال العبادي في كلمته بمعرض الأمن والدفاع في بغداد وتابعته (المستقلة) اليوم إن “الإرهاب انتهى عسكريا ويجب القضاء على أفكاره ومنهجه الطائفي التكفيري”، مبيناً أن “السلاح الذي نريده الان ليس من أجل الحرب وانما من أجل السلام وعمليات الإعمار”.

وأضاف، أن “الجهود الهندسية والالية للقوات العسكرية انتجت امكانات متطورة وناضجة”، مشيراً إلى أن “الامكانات العراقية كشفت عن قدرة عسكرية متطورة في محاربة الإرهاب على مستوى العالم”.

وتابع، أن “الأمر الديواني الذي صدر بشأن الحشد الشعبي يأتي للحفاظ على هوية القوات الامنية”، فيما لفت إلى أن “إجراءات خصر السلاح بيد الدولة تأتي لحماية المواطنين وفرض سلطتها”.(النهاية)