العاني : هزائم الامة جاءت بعد صعود الاسلام السياسي ووصول الخميني للسلطة

المستقلة / متابعة /- اكد عضو مجلس النواب ظافر العاني ، انه واثناء مراجعتي لذكرى الانتصار العربي في حرب ٦ تشرين ١٩٧٣ تولدت لدي قناعة ان انكسارات الأمة وهزائمها جاءت مع صعود الاسلام السياسي في منطقتنا الذي تزامن مع وصول الخميني للسلطة في ١٩٧٩.

وقال العاني في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، منذ ذلك الحين الذي انتعشت فيه قوى الاسلام السياسي العربي غرقت أمتنا بالفساد والحروب الاهلية والتخلف.