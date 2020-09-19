العاني : لا احد من الرؤساء يستطيع اعادة نازحة واحدة لبيتها لأن المليشيات ترفض ذلك

العاني : لا احد من الرؤساء يستطيع اعادة نازحة واحدة لبيتها لأن المليشيات ترفض ذلك

المستقلة / متابعة /- اكد ظافر العاني نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلماني العراقي ، ان كلمات الرؤساء والزعماء كانت مؤثرة وعظيمة في مؤتمرهم اليوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، مؤكدا ان لا احد من الرؤساء يستطيع اعادة نازحة واحدة لبيتها لأن المليشيات ترفض ذلك .

وقال العاني في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم السبت ، لقد تحدثوا عن كرامة المرأة العراقية وضرورة رعايتها وتوفير احتياجاتها ورفع الظلم عنها .. هذا جميل !!

وختم العاني تغريدته : لكن لا احد من الرؤساء يستطيع اعادة نازحة واحدة لبيتها لأن المليشيات ترفض ذلك .