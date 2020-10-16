العاني : كيف تكون الانتخابات نزيهة ورعاة الديمقراطية مسلحون لايؤمنون بحرية الرأي؟

المستقلة.. اعرب النائب ظافر العاني عن استغرابه من الحديث عن انتخابات نزيهة في الوقت الذي تسود لغة القوة والسلاح وعدم اليمان بالرأي الآخر، في إشارة الى الهجوم على نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي بسبب تصريحات اطلقها في لقاء تلفزيوني.

وقال العاني في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “برلماني سابق لأكثر من دورة ونائب لرئيس وزراء العراق عندما قال رأيا هددوه بالقتل علناً وصراحةً وحرق بيته من دون ان تتحرك الدولة لحمايته .. ثم يأتي من يتحدث عن الديمقراطية وحرية الرأي” .

وأضاف العاني في تغريدته “اذا كان رعاة الديمقراطية مسلحون لايؤمنون بحرية الرأي كيف نتوقع ان تكون الانتخابات نزيهة “.